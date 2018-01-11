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ЕС отказался выделять Украине 600 млн евро

Глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли объяснил, почему стране не была предоставлена финансовая помощь в размере 600 млн евро. Об этом сообщает «Украинского радио».



По словам Мингарелли, Украина не выполнила 4 из 21 пункта условий предоставления финансовой помощи. В то же время, он отметил, что транш еще может быть предоставлен, и президент Украины Петр Порошенко обращался с вопросом об этом к председателю Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру.



«И господин Юнкер сказал своим службам провести оценку объема помощи, в которой нуждается Украина, чтобы оценить возможность предоставления такой новой макрофинансовой помощи», — добавил Мингарелли.

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