Дайджест
У берегов Китая взорвался нефтяной танкер из Панамы
11 январь 2018 (17:23)
На панамском нефтяном танкере SANCHI, который загорелся после столкновения с сухогрузом в Восточно-Китайском море, произошел взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство транспорта Китая.
«Работы по тушению огня не дали ожидаемых результатов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что взрыв создает потенциальную угрозу для экологии.
«Работы по тушению огня не дали ожидаемых результатов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что взрыв создает потенциальную угрозу для экологии.
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