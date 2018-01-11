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У берегов Китая взорвался нефтяной танкер из Панамы

На панамском нефтяном танкере SANCHI, который загорелся после столкновения с сухогрузом в Восточно-Китайском море, произошел взрыв. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство транспорта Китая.



«Работы по тушению огня не дали ожидаемых результатов», — говорится в сообщении.



Отмечается, что взрыв создает потенциальную угрозу для экологии.

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