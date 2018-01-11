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Число погибших из-за ливней в Калифорнии выросло до 17 человек

11 январь 2018 (17:23)

Число погибших в результате ливней, вызвавших сели и оползни в Калифорнии, возросло до 17 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шерифа округа Санта-Барбара Билла Брауна.

Браун заявил, что еще 13 человек остаются пропавшими без вести, из-за стихийного бедствия были разрушены около 100 домов.

Ранее сообщалось о 13 погибших.

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