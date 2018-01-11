Дайджест
Число погибших из-за ливней в Калифорнии выросло до 17 человек
11 январь 2018 (17:23)
Число погибших в результате ливней, вызвавших сели и оползни в Калифорнии, возросло до 17 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шерифа округа Санта-Барбара Билла Брауна.
Браун заявил, что еще 13 человек остаются пропавшими без вести, из-за стихийного бедствия были разрушены около 100 домов.
Ранее сообщалось о 13 погибших.
Браун заявил, что еще 13 человек остаются пропавшими без вести, из-за стихийного бедствия были разрушены около 100 домов.
Ранее сообщалось о 13 погибших.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В результате лесных пожаров в Калифорнии погибли не менее 17 человек
- В результате пожара в ночном клубе Калифорнии погибли 30 человек
- Более 500 человек погибло в Пакистане в результате землетрясения
- В Индии три тысячи человек пропали без вести из-за наводнения
- Число погибших из-за торнадо в Оклахоме выросло до 91 человека