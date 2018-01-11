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В Госдуме предложили ужесточить ответственность за нарушения при долевом строительстве

УрБК, Москва, 11.01.2018. Комитет Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предусматривает усиление административной ответственности за нарушения в области долевого строительства. Об этом сообщает РИА «Недвижимость».



Согласно документу, за необоснованное принятие решения о выдаче либо об отказе в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной документации установленным требованиям должностные лица предлагается наказывать штрафом в размере от 50 до 100 тыс. руб.



В случае непредставления информации в единую информационную систему жилищного строительства штраф для должностных лиц составит 30 тыс. руб., для юрлиц — 200 тыс. руб. При повторном нарушении штраф для должностных лиц составит 100 тыс. руб. или они могут быть дисквалифицированы на срок от одного года до трех лет, а штраф для юридических лиц увеличится до 300 тыс. руб.



В случае неправомерного использования наименования «специализированный застройщик» либо образованных на их основе словосочетаний предлагается установить штраф для юрлиц в размере от 500 до 700 тыс. руб.

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