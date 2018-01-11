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Сотрудница Росреестра предстанет перед судом за махинации с землями в Березовском

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2017. В Березовский городской суд направлено уголовное дело в отношении сотрудницы городского отдела Росреестра и ее предполагаемого подельника, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Фигурантов уголовного дела обвиняют в махинациях с землями в садовом потребительском обществе № 127 «Дачник». По версии следствия, сотрудница Березовского отдела филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» и ее знакомый в ноябре 2015 года похитили 18 земельных участков.



«Так, 41-летний житель г. Березовского имел в своем распоряжении список собственников всех участков на территории СПО «Дачник», из которого им были выбраны 18 садовых участков, собственники которых находились в престарелом возрасте. Такой выбор был обусловлен неспособностью, по мнению соучастников, собственников узнать о совершенном мошенничестве в отношении их земельных участков», — говорится в сообщении.



В дальнейшем сотрудница Березовского отдела филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» и ее знакомый оформили договоры купли-продажи, где самостоятельно поставили подписи от имени продавцов (ничего не подозревавших собственников садовых участков) и покупателей, в роли которых выступали подставные лица.



Сформированные пакеты документов, необходимые для регистрации перехода права собственности на садовые участки, сотрудница Березовского отдела филиала ФГБУ «ФКП Росреестра», используя свое служебное положение, приняла, зарегистрировала и направила в Управление Росреестра по Свердловской области.



Общий ущерб, причиненный собственникам земельных участков, составил свыше 3,3 млн руб. Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере», пунктам «а, б» части 3 статьи 174.1 УК РФ «Совершение сделок с имуществом, приобретенным в результате совершения преступления».

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