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ФАС выявила больше всего картелей на строительном и фармацевтическом рынках
11 январь 2018 (16:16)
УрБК, Москва, 11.01.2018. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в 2017 году выявила больше всего картелей на строительном и фармацевтическом рынках. Об этом сообщил замглавы ФАС Андрей Цариковский, передает «Прайм».
«Абсолютным лидером по уровню картелизации в 2017 году, фактически четверть дел от общего количества, а если точно, то 24,8% — это строительный комплекс. Это рынок огромного объема, на триллионы рублей, там достаточно легко договариваться, там много возможностей», — рассказал А. Цариковский.
«На втором месте у нас стоит рынок лекарственных препаратов и медицинских изделий — 19%. На что я бы обратил внимание — это продукты питания, 8%», — сказал он.
«Абсолютным лидером по уровню картелизации в 2017 году, фактически четверть дел от общего количества, а если точно, то 24,8% — это строительный комплекс. Это рынок огромного объема, на триллионы рублей, там достаточно легко договариваться, там много возможностей», — рассказал А. Цариковский.
«На втором месте у нас стоит рынок лекарственных препаратов и медицинских изделий — 19%. На что я бы обратил внимание — это продукты питания, 8%», — сказал он.
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