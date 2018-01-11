Новости дня

ФАС выявила больше всего картелей на строительном и фармацевтическом рынках

УрБК, Москва, 11.01.2018. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в 2017 году выявила больше всего картелей на строительном и фармацевтическом рынках. Об этом сообщил замглавы ФАС Андрей Цариковский, передает «Прайм».



«Абсолютным лидером по уровню картелизации в 2017 году, фактически четверть дел от общего количества, а если точно, то 24,8% — это строительный комплекс. Это рынок огромного объема, на триллионы рублей, там достаточно легко договариваться, там много возможностей», — рассказал А. Цариковский.



«На втором месте у нас стоит рынок лекарственных препаратов и медицинских изделий — 19%. На что я бы обратил внимание — это продукты питания, 8%», — сказал он.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: