Новости дня
Завод «СОТ» Группы ЧТПЗ модернизировал оборудование для производства крутоизогнутых отводов
11 январь 2018 (15:36)
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2018. На заводе «Соединительные отводы трубопроводов» (входит в Группу ЧТПЗ) завершилась модернизация оборудования для производства крутоизогнутых отводов. Об этом сообщает пресс-служба Группы.
Белые металлурги разработали и внедрили новую методику реконструкции рогообразных сердечников (оснастка для протяжки отводов), позволяющую продлить их срок службы в два раза.
До модернизации срок эксплуатации оснастки составлял 3 тыс. протяжек отводов из обычной стали и 100 протяжек из нержавеющей. Специалисты СОТа исследовали причины разрушения сердечников, проанализировали качество действующих ремонтов, испытали применяемые материалы и предложили новую схему ремонтов оснастки. В частности, были подобраны более эффективные марки электродов для сварки и абразивное оборудование, модернизирован профиль сердечника. Результатом ремонта стало повышение качества выпускаемой продукции, увеличение производительности и сокращение времени простоев оборудования.
«Проведенная модернизация служит ярким примером эффективности производственной системы Группы ЧТПЗ — Белой металлургии, в основу которой заложены принципы постоянного совершенствования. Сотрудники компании в очередной раз показали высокую степень вовлеченности. Все работы — от идеи, планирования и до реализации — полностью осуществлены силами белых металлургов без привлечения подрядчиков и дополнительных затрат», — отмечает генеральный директор завода «СОТ» Алексей Артемьев.
Сотрудники компании активно участвуют в рационализаторском движении: работают над повышением качества продукции, увеличением производительности, оптимизацией расходов и снижением простоев оборудования. В 2017 году количество поданных рацпредложений на заводе «СОТ» в сравнении с 2016-м увеличилось в 5 раз — до 50 предложений в месяц.
Белые металлурги разработали и внедрили новую методику реконструкции рогообразных сердечников (оснастка для протяжки отводов), позволяющую продлить их срок службы в два раза.
До модернизации срок эксплуатации оснастки составлял 3 тыс. протяжек отводов из обычной стали и 100 протяжек из нержавеющей. Специалисты СОТа исследовали причины разрушения сердечников, проанализировали качество действующих ремонтов, испытали применяемые материалы и предложили новую схему ремонтов оснастки. В частности, были подобраны более эффективные марки электродов для сварки и абразивное оборудование, модернизирован профиль сердечника. Результатом ремонта стало повышение качества выпускаемой продукции, увеличение производительности и сокращение времени простоев оборудования.
«Проведенная модернизация служит ярким примером эффективности производственной системы Группы ЧТПЗ — Белой металлургии, в основу которой заложены принципы постоянного совершенствования. Сотрудники компании в очередной раз показали высокую степень вовлеченности. Все работы — от идеи, планирования и до реализации — полностью осуществлены силами белых металлургов без привлечения подрядчиков и дополнительных затрат», — отмечает генеральный директор завода «СОТ» Алексей Артемьев.
Сотрудники компании активно участвуют в рационализаторском движении: работают над повышением качества продукции, увеличением производительности, оптимизацией расходов и снижением простоев оборудования. В 2017 году количество поданных рацпредложений на заводе «СОТ» в сравнении с 2016-м увеличилось в 5 раз — до 50 предложений в месяц.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Входящий в Группу ЧТПЗ завод «СОТ» выпустил новые типоразмеры бесшовных отводов
- Завод «СОТ» отгрузил партию отводов компании «Транснефть»
- В 2014 году за счет рационализаторских предложений группа ЧТПЗ сэкономила более 180 млн рублей
- На предприятии «Римера» внедрили новую технологию зачистки поверхности готовой продукции
- На предприятии «Римера» внедрили новую технологию зачистки поверхности готовой продукции