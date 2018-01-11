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Завод «СОТ» Группы ЧТПЗ модернизировал оборудование для производства крутоизогнутых отводов

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2018. На заводе «Соединительные отводы трубопроводов» (входит в Группу ЧТПЗ) завершилась модернизация оборудования для производства крутоизогнутых отводов. Об этом сообщает пресс-служба Группы.



Белые металлурги разработали и внедрили новую методику реконструкции рогообразных сердечников (оснастка для протяжки отводов), позволяющую продлить их срок службы в два раза.



До модернизации срок эксплуатации оснастки составлял 3 тыс. протяжек отводов из обычной стали и 100 протяжек из нержавеющей. Специалисты СОТа исследовали причины разрушения сердечников, проанализировали качество действующих ремонтов, испытали применяемые материалы и предложили новую схему ремонтов оснастки. В частности, были подобраны более эффективные марки электродов для сварки и абразивное оборудование, модернизирован профиль сердечника. Результатом ремонта стало повышение качества выпускаемой продукции, увеличение производительности и сокращение времени простоев оборудования.



«Проведенная модернизация служит ярким примером эффективности производственной системы Группы ЧТПЗ — Белой металлургии, в основу которой заложены принципы постоянного совершенствования. Сотрудники компании в очередной раз показали высокую степень вовлеченности. Все работы — от идеи, планирования и до реализации — полностью осуществлены силами белых металлургов без привлечения подрядчиков и дополнительных затрат», — отмечает генеральный директор завода «СОТ» Алексей Артемьев.



Сотрудники компании активно участвуют в рационализаторском движении: работают над повышением качества продукции, увеличением производительности, оптимизацией расходов и снижением простоев оборудования. В 2017 году количество поданных рацпредложений на заводе «СОТ» в сравнении с 2016-м увеличилось в 5 раз — до 50 предложений в месяц.

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