Кризис

МУГИСО составит список объектов для взимания налогов по кадастровой стоимости

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области приступило к формированию списка торговых и деловых центров, налоговая база которых будет рассчитываться из кадастровой стоимости. Об этом сообщается на сайте ведомства.



«Собственники объектов недвижимого имущества вправе обращаться в министерство по вопросам формирования проекта перечня на 2019 год с предоставлением выписок из Единого государственного реестра недвижимости на объекты и земельные участки, на которых они расположены, а также документов технического учета», — говорится в сообщении.



К настоящему времени в списке МУГИСО значится 327 таких объектов. Об этом следует из последнего проекта перечня, опубликованного на сайте ведомства 20 ноября 2017 года.

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