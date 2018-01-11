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МУГИСО составит список объектов для взимания налогов по кадастровой стоимости
11 январь 2018 (15:21)
Министерство по управлению госимуществом Свердловской области приступило к формированию списка торговых и деловых центров, налоговая база которых будет рассчитываться из кадастровой стоимости. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Собственники объектов недвижимого имущества вправе обращаться в министерство по вопросам формирования проекта перечня на 2019 год с предоставлением выписок из Единого государственного реестра недвижимости на объекты и земельные участки, на которых они расположены, а также документов технического учета», — говорится в сообщении.
К настоящему времени в списке МУГИСО значится 327 таких объектов. Об этом следует из последнего проекта перечня, опубликованного на сайте ведомства 20 ноября 2017 года.
«Собственники объектов недвижимого имущества вправе обращаться в министерство по вопросам формирования проекта перечня на 2019 год с предоставлением выписок из Единого государственного реестра недвижимости на объекты и земельные участки, на которых они расположены, а также документов технического учета», — говорится в сообщении.
К настоящему времени в списке МУГИСО значится 327 таких объектов. Об этом следует из последнего проекта перечня, опубликованного на сайте ведомства 20 ноября 2017 года.
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