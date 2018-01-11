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ФПА предложила ограничить круг представителей физлиц-банкротов адвокатами

УрБК, Москва, 11.01.2018. Федеральная палата адвокатов РФ (ФПА) предложила Минэкономики РФ в законопроекте о введении упрощенной процедуры банкротства граждан ограничить круг лиц, представляющих интересы должников, только членами адвокатского сообщества. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Идея упрощенного банкротства обсуждалась с 2016 года. Разные мнения высказывались, в частности, о «потолке» долга, допустимом при упрощенке. В сентябре 2016 года Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих (ОРПАУ) предлагал верхнюю планку долга в 1 млн руб., Минэкономики в своем проекте снизило ее до 900 тыс. руб., Минфин в июне 2017 года согласовал лимит в 700 тыс. руб.



Проект Минэкономики также дает возможность должникам-физлицам вести процедуру личного банкротства самостоятельно, без участия арбитражных управляющих, в сокращенные сроки и без процедуры реструктуризации долгов. Воспользоваться упрощенным банкротством физлицо сможет при выполнении ряда условий: его доход за последние полгода не должен превышать 50 тыс. руб. в месяц (без учета налогов), нет неснятых или непогашенных судимостей за экономические преступления, за последний год гражданин не дарил имущество на сумму свыше 200 тыс. руб., в течение двух лет не продавал имущество более чем на 2 млн руб., и если у него не более десяти кредиторов.



В своем письме ФПА предлагает добавить в поправки норму о том, что представителем гражданина-должника по делам о банкротстве должен быть именно адвокат. По мнению авторов, это позволит отказаться от обязательного привлечения финансового управляющего для упрощенной процедуры банкротства и снизить стоимость процедуры «при одновременной защите интересов добросовестных участников гражданского оборота».



Если же у физлица нет денег, то нужно закрепить право «несостоятельных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», на получение бесплатной юридической помощи, считают в палате.



В Минэкономики сообщили, что предложения ФПА «в установленном порядке» к ним не поступали, а законопроект дорабатывается.

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