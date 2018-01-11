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Свердловская область снизила позиции в рейтинге регионов по сбору страховых премий

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2018. По итогам девяти месяцев 2017 года Свердловская область заняла шестое место в рейтинге регионов по сбору страховых премий. Ранее Средний Урал занимал пятую позицию, сообщает пресс-служба Всероссийского союза страховщиков (ВСС).



За указанный период в Свердловской области объем страховых премий составил 17,7 млрд руб. Доля региона в общем объеме сборов субъектов РФ составила 1,8%.



В тройке лидеров рейтинга остались Москва (499,2 млрд руб.), Санкт-Петербург (61,9 млрд руб.) и Московская область (25,7 млрд руб.). Далее следуют Татарстан (19,5 млрд руб.) и Краснодарский край (18,5 млрд руб.).



«По сравнению с предыдущим отчетным периодом — I полугодием 2017 года — произошло небольшое перераспределение сил. Ранее на пятом месте была Свердловская область, теперь ее сместил вниз Краснодарский край», — отметил президент ВСС Игорь Юргенс.

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