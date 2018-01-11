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Генеральным директором завода «Уральские локомотивы» назначен Олег Спаи

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2018. Совет директоров ООО «Уральские локомотивы» (совместное предприятие Группы Синара и компании «Сименс») назначил генеральным директором и председателем правления предприятия Олега Спаи, ранее занимавшего должность заместителя генерального директора. Об этом сообщает пресс-служба Группы.



Олег Спаи родился в 1962 году в Свердловске. В 1985 году окончил Уральский политехнический институт (ныне Уральский федеральный университет), получив квалификацию инженера-механика.



В 2002 году получил допобразование в УГТУ-УПИ (ныне Уральский федеральный университет) по специализации «Стратегический менеджмент». Также прошел обучение в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ и был включен в кадровый резерв Свердловской области.



С 1979 года по 2008 год работал во ФГУП «Уральский завод транспортного машиностроения», где прошел путь от специалиста отдела главного технолога до директора по производству.



С 2008 года О. Спаи занимал руководящие должности на машиностроительных предприятиях Группы Синара. С июля 2010 года назначен директором производства локомотивов и тележек — заместителем генерального директора завода «Уральские локомотивы».



Александр Салтаев, возглавлявший «Уральские локомотивы» с июля 2010 года, продолжит работу в Группе Синара.

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