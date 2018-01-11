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Подразделение РЖД в Свердловской области оштрафовали за нарушение правил водопользования

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2018. Серовская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования в Серовском территориальном участке Свердловской дирекции по тепловодоснабжению — филиале ОАО «РЖД». Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



Вопреки требованиям федерального законодательства указанная организация в марте и июне 2017 года допускала превышение концентраций загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах в водный объект на станции Ивдель-1 (азота аммонийного — в 17 раз, железа — в 5 раз, нефтепродуктов — в 1,8 раза).



Кроме того, предприятие не вело учет объема сбрасываемых сточных вод и не выполняло план водоохранных мероприятий. На момент проверки отсутствовала водоизмерительная аппаратура и обеззараживающая установка.



В связи с выявленными нарушениями закона прокурором начальнику Свердловской дирекции по тепловодоснабжению внесено представление, по его инициативе юридическое лицо привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ «Нарушение правил водопользования» в виде штрафа в размере 80 тыс. руб.

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