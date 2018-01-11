Дайджест
Жители Донбасса оформили рекордное количество заграничных паспортов
11 январь 2018 (13:06)
В Донецкой области в прошлом году оформили рекордное количество заграничных украинских паспортов. Об этом свидетельствуют данные Главного управления Государственной миграционной службы. Об этом сообщает УНИАН.
Уточняется, что в 2017 году за загранпаспортом обратилось более 114 тыс. жителей Донецкой области, что превышает аналогичный показатель 2016 года на 51 тыс. человек. Причиной столь повышенного интереса специалисты видят введение безвизового режима со странами шенгенского соглашения.
Особо отмечается, что за документами обращаются как жители подконтрольных Киеву территорий, так и граждане самопровозглашенной ДНР.
Уточняется, что в 2017 году за загранпаспортом обратилось более 114 тыс. жителей Донецкой области, что превышает аналогичный показатель 2016 года на 51 тыс. человек. Причиной столь повышенного интереса специалисты видят введение безвизового режима со странами шенгенского соглашения.
Особо отмечается, что за документами обращаются как жители подконтрольных Киеву территорий, так и граждане самопровозглашенной ДНР.
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