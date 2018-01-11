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Ассанж получил гражданство республики Эквадор

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил гражданство республики Эквадор. Об этом сообщает южноамериканское издание El Universo.



По утверждению СМИ, 21 декабря 2017 года на имя Ассанжа был изготовлен документ, подтверждающий эквадорское гражданство с кодом провинции Пичинча. На сайте налоговой службы республики подтверждается, что данный паспорт принадлежит человеку с именем и фамилией, полностью повторяющими данные основателя WikiLeaks.



Министерство иностранных дел Эквадора выпустило специальный релиз, в котором отметили, что ведомство не будет отвечать на слухи или искаженные факты по этому делу.

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