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Госдепартамент заявил о рисках туристических поездок в Россию

Госдепартамент опубликовал перечень стран, посещение которых не рекомендуется гражданам США. Список опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства, передает портал «Лента.ру».



Россия оказалась в данном списке на одном уровне с Кубой, Турцией, Ливаном, Нигером, Гондурасом и еще рядом государств. Госдеп пометил страны как «рекомендованные к пересмотру», то есть американцам предлагают еще раз взвесить возможные риски перед отправлением.



Всего ведомство разделило страны на четыре группы. В первую, безопасную, вошли страны восточной Европы, многие экзотические страны, а также ряд государств Африки, в частности, Руанда и Гамбия. Кроме того, в данной группе оказались Южная Корея, Вьетнам, Ангола, Лаос и Туркменистан.

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