Дайджест
Госдепартамент заявил о рисках туристических поездок в Россию
11 январь 2018 (13:06)
Госдепартамент опубликовал перечень стран, посещение которых не рекомендуется гражданам США. Список опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства, передает портал «Лента.ру».
Россия оказалась в данном списке на одном уровне с Кубой, Турцией, Ливаном, Нигером, Гондурасом и еще рядом государств. Госдеп пометил страны как «рекомендованные к пересмотру», то есть американцам предлагают еще раз взвесить возможные риски перед отправлением.
Всего ведомство разделило страны на четыре группы. В первую, безопасную, вошли страны восточной Европы, многие экзотические страны, а также ряд государств Африки, в частности, Руанда и Гамбия. Кроме того, в данной группе оказались Южная Корея, Вьетнам, Ангола, Лаос и Туркменистан.
Россия оказалась в данном списке на одном уровне с Кубой, Турцией, Ливаном, Нигером, Гондурасом и еще рядом государств. Госдеп пометил страны как «рекомендованные к пересмотру», то есть американцам предлагают еще раз взвесить возможные риски перед отправлением.
Всего ведомство разделило страны на четыре группы. В первую, безопасную, вошли страны восточной Европы, многие экзотические страны, а также ряд государств Африки, в частности, Руанда и Гамбия. Кроме того, в данной группе оказались Южная Корея, Вьетнам, Ангола, Лаос и Туркменистан.
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