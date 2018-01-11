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МКС пролетела в небе над Москвой

Утром 11 января жители Москвы смогли наблюдать в небе над столицей пролет Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».



«В 06:10:50 по московскому времени в некоторых регионах Московской области при условии ясной погоды в широкоугольный бинокль будет виден транзит станции по диску Луны, а также Юпитер, Марс и галилеевы спутники Юпитера. Полоса транзита шириной 18 километров пройдет по западу и югу Московской области и далее через Рязань», — отмечается в сообщении пресс-службы.



Как пояснили в «Роскосмосе», станция будет напоминать быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета. По мере ее движения она приобретет красновато-оранжевый оттенок.



В начале декабря прошлого года жители отдельных районов Москвы могли наблюдать суперлуние. Остальным горожанам увидеть спутник Земли на максимально близком к планете расстоянии помешала облачность.

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