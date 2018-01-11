Дайджест
В Казахстане появился проспект имени Назарбаева
11 январь 2018 (13:05)
Депутаты маслихата (совета) Южно-Казахстанской области решили назвать проспект в городе Шымкент именем президента Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщается на сайте акимата (регионального органа исполнительной власти) региона.
Отмечается, что в проспект Назарбаева будет переименован проспект Астаны, где расположен административно-деловой центр области. С инициативой выступил глава шымкентского филиала пропрезидентской партии «Нур Отан» Умирзак Мелдеханов. О сроках переименования не сообщается.
В ноябре прошлого года именем Назарбаева был назван бывший проспект Фурманова в Алма-Ате. Президент Казахстана был недоволен подобным жестом руководства города.
Отмечается, что в проспект Назарбаева будет переименован проспект Астаны, где расположен административно-деловой центр области. С инициативой выступил глава шымкентского филиала пропрезидентской партии «Нур Отан» Умирзак Мелдеханов. О сроках переименования не сообщается.
В ноябре прошлого года именем Назарбаева был назван бывший проспект Фурманова в Алма-Ате. Президент Казахстана был недоволен подобным жестом руководства города.
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