УрБК, Екатеринбург, 11.01.2018. За 10 лет поголовье страусов в Свердловской области сократилось в пять раз — с 65 ед. в 2006 году до 13 в 2016-м, следует из предварительных итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи.По данным переписи 2006 года, в регионе 5 страусов было зарегистрировано в сельскохозяйственных организациях, 3 — в фермерских хозяйствах и 57 — в личных хозяйствах граждан.В 2016 году, когда проводилась последняя сельскохозяйственная перепись, сотрудники Свердловскстата насчитали в регионе 13 страусов. При этом в отчете статистического органа не уточняется, в каких именно категориях хозяйств.