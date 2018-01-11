ПИФы акций не оправдали ожиданий

2017 год стал достаточно успешным для российского рынка коллективных инвестиций. За 12 месяцев инвесторы вложили в открытые паевые фонды (ОПИФ) более 80 млрд руб. Однако ситуация в различных сегментах была неоднородной. Если ПИФы облигаций пользовались у инвесторов большим спросом, то ПИФы акций и индексные фонды оказались невостребованными. Эксперты связывают это с негативной динамикой российского фондового рынка. По итогам 2017 года индекс МосБиржи (отражает динамику стоимости самых ликвидных российских акций в рублях — прим. ред.) снизился на 5,5%.Генеральный директор УК «Финам Менеджмент» Вадим Прошкинас рассказал УрБК, что непрерывный приток средств в ПИФы облигаций продолжается с середины 2015 года, с момента начала снижения ставок по привлечению банковских депозитов. Инвесторы активно ищут альтернативные финансовые инструменты. В этих условиях ПИФы облигаций кажутся им привлекательными из-за высокой доходности и ликвидности.«Если за рыночный ориентир для фондов акций и индексных фондов брать индекс МосБиржи (минус 5,5%), а для фондов облигаций среднюю годовую ставку по депозиту (7,4%), средние цифры по рынку говорят о положительной «альфе» (этот коэффициент позволяет оценить среднюю доходность портфеля — прим. ред.) около 6,7% для ОПИФ акций и 9,6% для фондов облигаций. Однако в случае с индексными и фондами акций инвесторы часто получали доходность на уровне среднего банковского вклада (хотя и более существенную «альфу», чем в облигационных ОПИФ). Это, вероятно, не отвечает ожиданиям от инвестиций с высоким уровнем риска», — заявил Вадим Прошкинас.Однако далеко не все ПИФы по итогам 2017 года показали позитивную динамику доходности. К примеру, фонды еврооблигаций (номинированы в долл. США) не принесли инвесторам прибыль. С начала 2017 года курс американской валюты к российскому рублю снизился на 5% (с 60,66 до 57,60 руб.). В результате доходность этого финансового инструмента в прошлом году была «съедена» за счет ослабления долл. США.Глава УК «Финам Менеджмент» не прогнозирует кардинального изменения ситуации на российском рынке коллективных инвестиций в I полугодии 2018 года. По его мнению, ПИФы российских облигаций по-прежнему будут пользоваться большим спросом у инвесторов. ПИФы акций с высокой долей вероятности будут менее востребованными.«Сформированный тренд на инвестиции в облигационные фонды останется превалирующим на рынке в ближайшее полугодие, и тут с большой долей вероятности мы будем видеть приток новых клиентов. Что касается инвестиций в более рискованные ОПИФ (акции и индексные), тут многое будет зависеть от динамики рынка российских акций, однако даже в случае роста рынка в первом полугодии я не ожидаю существенного интереса к данным фондам», — считает Вадим Прошкинас.Аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков также считает, что ПИФы облигаций останутся самым перспективным сегментом рынка коллективных инвестиций. В последние годы Банк России регулярно снижает ключевую ставку. На фоне стабильного рубля это приводило к росту цены долговых бумаг. Поскольку в 2018 году регулятор также планирует продолжить снижение ставки, облигационные ПИФы останутся прибыльными, полагает аналитик.Вместе с тем эксперты отмечают, что доходность этого финансового инструмента, скорее всего, будет скромнее, чем в прошлом году. В декабре директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов заявлял о том, что ключевая ставка может быть снижена в 2018 году на 0,75% (до 6,5%). Это в три раза ниже динамики 2017 года (в прошлом году ставка уменьшилась с 10 до 7,75%). Соответственно, доходность облигаций должна уменьшиться.Несмотря на это, аналитики не прогнозируют в 2018 году переток клиентов из консервативных в рисковые ПИФы. Российский рынок акций является достаточно волатильным и неустойчивым. В любой момент пайщик такого фонда может получить серьезный убыток по всему портфелю. В этой ситуации многие инвесторы предпочитают подстраховаться и вкладываются в ПИФы облигаций. Тем более ставки по долговым бумагам пока остаются относительно высокими.