Кризис

Тарифы на горячую и холодную воду в России в 2017 году выросли на 5,5%

11 январь 2018 (12:04)

По итогам 2017 года коммунальные тарифы в России в среднем подорожали на 4,6%. Об этом сообщает Росстат.

Тарифы на водоотведение выросли на 6,9%, на горячую и холодную воду — на 5,5%, на отопление — на 3,8%, на газо- и электроснабжение — на 4,1%.

Отметим, что инфляция в России по итогам года составила 2,5%.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: