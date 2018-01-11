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Первый официальный матч на «Екатеринбург-Арене» состоится 1 апреля

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2018. 1 и 15 апреля, а также 6 мая 2018 года на «Екатеринбург-Арене» пройдут тестовые матчи в рамках подготовки стадиона к проведению ЧМ-2018. Об этом сообщила председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий администрации Екатеринбурга Анна Байчибаева.



Первыми на новое игровое поле выйдут команды «Урал» и «Рубин». 15 апреля состоится матч между «Уралом» и «Спартаком», а в мае — между «Уралом» и «Амкаром».



«Организаторы считают, что наибольший интерес зрителей вызовет матч, который пройдет 15 апреля. Во время него организаторам предстоит протестировать готовность городской инфраструктуры. Процедура предполагает перекрытие транспортного периметра, проверку коммунального сервиса, в том числе выставление туалетных кабин и мусорных контейнеров и так далее. Ключевой задачей для администрации города является проконтролировать пропускную способность входных групп стадиона и распределение пешеходных потоков болельщиков», — говорится в сообщении.

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