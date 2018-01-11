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Проект высокоскоростной магистрали могут изменить в пользу Екатеринбурга и Челябинска

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2018. Первый в России участок высокоскоростной магистрали (ВСМ) может появится между Екатеринбургом и Челябинском, пишет газета «Ведомости».



По данным издания, соответствующую заявку подали в правительство РФ участники проекта. Среди них оказалось хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль», в котором участвуют группа ЧТПЗ, инвестиционная группа «РВМ капитал», а также руководство Челябинской и Свердловской областей.



Изначально планировалось, что первый этап ВСМ будет реализован на участке между Москвой и Казанью.



Проект ВСМ на Урале предполагает строительство двухпутной скоростной железнодорожной линии через три ключевые станции: Екатеринбург, Касли и Челябинск. Общая протяженность магистрали составит около 220 км. Предварительная стоимость проекта с учетом прогнозных цен составит порядка 165 млрд руб. Проект планируется реализовать на условиях концессии за счет средств частного инвестора. Начало эксплуатации магистрали — III квартал 2022 года.



По предварительным расчетам, время нового скоростного поезда в пути от Екатеринбурга до Челябинска составит примерно 1 час 10 минут, а ускоренного регионального поезда — примерно 2 часа 15 минут. Таким образом, экономия времени по сравнению с другими видами транспорта составит от 1,5 до 5 часов.

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