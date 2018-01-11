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Генеральным директором компании «СТМ-Сервис» Группы Синара назначен Олег Зайцев

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2018. Решением совета директоров «СТМ-Сервис» (входит в «Синара-Транспортные Машины» — дивизиональный холдинг Группы Синара) генеральным директором компании назначен Олег Зайцев, ранее выполнявший обязанности заместителя генерального директора по сервису СТМ. Об этом сообщает пресс-служба Группы.



Александр Измайлов, возглавлявший компанию с апреля 2011 года, продолжит работу в «СТМ-Сервис» в должности заместителя генерального директора, курируя финансово-экономический блок, а также автоматизацию бизнес-процессов в локомотивных депо и сервисных центрах.



Олег Зайцев родился в 1970 году. Окончил Петербургский государственный университет путей сообщения по специальности «Электрический транспорт железных дорог».



Трудовую деятельность начал в 1989 году в депо Ленинград-Пассажирский-Московский с должности помощника машиниста электровоза, став позднее машинистом-инструктором локомотивных бригад. С 2006 по 2015 год работал на руководящих должностях в ОАО «РЖД», пройдя путь от заместителя начальника локомотивного депо до начальника службы технической политики, дирекции скоростного сообщения — филиала компании. С 2015 года перешел на работу в ГУП «Московский метрополитен» на должность заместителя начальника метрополитена — начальника службы подвижного состава.



С сентября 2017 года О. Зайцев работает в компании СТМ.

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