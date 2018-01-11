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Счетная палата РФ заявила о невыполнении госпрограммы по импортозамещению в сельском хозяйстве

УрБК, Москва, 11.01.2017. Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2015-2016 годы оказались выполнены на 31,6%, говорится в отчете Счетной палаты РФ.



Из 19 показателей госпрограммы целевые значения по состоянию на 1 октября 2017 года достигнуты только по 6. Также полностью не была исполнена «дорожная карта» по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014-2015 год. Здесь из 9 мероприятий были исполнены 7, но с нарушением сроков. Еще 2 пункта остались невыполненными.



«Также следует отметить недостаточно развитую инфраструктуру для современного хранения, логистики и доработки сельскохозяйственной продукции. В целом по Российской Федерации дефицит таких мощностей составляет 3 359 тыс. т, в том числе картофелехранилищ — порядка 1 170 тыс. т, овощехранилищ — 1 919 тыс. т, плодохранилищ — 270 тыс. т», — говорится в сообщении.



Кроме того, аудиторы установили, что поручение президента РФ по развитию сети оптово-распределительных центров для сбыта сельскохозяйственной продукции (ОРЦ) также не выполнено. Необходимой инфраструктуры для развития ОРЦ не создано. Вместе с тем на эти цели было выделено в 2015-2016 годах 1,1 млрд руб.



Всего с 2015 по 2017 годы на поддержку растениеводства из федерального бюджета было выделено 218,6 млрд руб.

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