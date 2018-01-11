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Тарифы на горячую и холодную воду в России в 2017 году выросли на 5,5%

УрБК, Москва, 11.01.2018. По итогам 2017 года коммунальные тарифы в России в среднем подорожали на 4,6%. Об этом сообщает Росстат.



Тарифы на водоотведение выросли на 6,9%, на горячую и холодную воду — на 5,5%, на отопление — на 3,8%, на газо- и электроснабжение — на 4,1%.



Отметим, что инфляция в России по итогам года составила 2,5%.

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