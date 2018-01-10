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В Кольцово надзорные органы выявили за день 17 нарушений ПДД водителями такси

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. Сегодня на территории аэропорта Кольцово в ходе проверки транспортных средств, эксплуатируемых в качестве такси, надзорные органы выявили 17 нарушений правил дорожного движения (ПДД) и три факта незаконной установки знака «Такси». Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД России по Свердловской области.



Также в ходе рейда установлено, что один водитель легкового такси управлял транспортным средством, будучи лишенным права управления.



За допущенные нарушения все водители привлечены к административной ответственности. Информация о выявленных нарушениях будет направлена в различные ведомства для принятия мер административного воздействия в отношении руководителей организаций, оказывающих услуги такси.



Рейд проводится планово, а также в связи с уже произошедшим ДТП по вине водителя такси. Так, 1 января в Асбесте водитель такси наехал на пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В ходе выяснения обстоятельств происшествия было установлено, что ДТП произошло на 21 часу работы водителя, а на транспортном средстве своевременно не пройден технический осмотр.



Подобные проверки запланированы и в других городах Свердловской области.

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