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Актер Михаил Державин скончался на 82-м году жизни

Советский и российский актер Михаил Державин скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает Московский академический театр сатиры.



О дате прощания и месте похорон будет сообщено дополнительно.



Державин родился в 1936 году в семье народного артиста РСФСР, одного из ведущих актёров Театра имени Вахтангова Михаила Державина. После окончания театрального училища им. Щукина работал в Московском театре им. Ленинского комсомола, затем в Театре на Малой Бронной. С 1968 года работал в Московском театре сатиры.



В театре он работал вместе со своим другом и партнером по эстрадным номерам Александром Ширвиндтом.



Михаил Державин сыграл десятки ролей в театре и кино. Известность он получил после главной роли Бубуса в спектакле «Опасный возраст», одной из самых известных его киноролей стала работа в картине «Трое в лодке, не считая собаки». Вел передачи на телевидении, в том числе, популярный в советское время «Кабачок «13 стульев».

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