Дайджест
В Карибском море произошло мощное землетрясение
10 январь 2018 (17:25)
Мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Карибском море, к северу от Гондураса. Об этом сообщает Тихоокеанский центр предупреждения цунами.
Вместе с тем есть угроза цунами. Сильные волны могут распространиться на расстояние до 1 тыс. км от эпицентра землетрясения.
Ведомство рекомендует властям близлежащих государств проинформировать жителей об опасности.
Вместе с тем есть угроза цунами. Сильные волны могут распространиться на расстояние до 1 тыс. км от эпицентра землетрясения.
Ведомство рекомендует властям близлежащих государств проинформировать жителей об опасности.
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