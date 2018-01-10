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В Карибском море произошло мощное землетрясение

Мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Карибском море, к северу от Гондураса. Об этом сообщает Тихоокеанский центр предупреждения цунами.



Вместе с тем есть угроза цунами. Сильные волны могут распространиться на расстояние до 1 тыс. км от эпицентра землетрясения.



Ведомство рекомендует властям близлежащих государств проинформировать жителей об опасности.

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