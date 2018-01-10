Дайджест

Россиянам разрешили не декларировать криптовалюту

10 январь 2018 (17:25)

Российским чиновникам разрешили не указывать в справке о доходах наличие криптовалюты. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, в обновленных рекомендациях по декларированию доходов чиновников, которые подготовил Минтруд, виртуальные валюты упомянуты впервые. Однако тут же ведомство указывает, что об их наличии можно и не сообщать.

«В новых рекомендациях пункт о том, что можно не декларировать полученные в натуральной форме товары и услуги, дополнен словами о том, что «формой справки не предусмотрено указание... виртуальных валют», — пишет газета.

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