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Россиянам разрешили не декларировать криптовалюту

Российским чиновникам разрешили не указывать в справке о доходах наличие криптовалюты. Об этом пишут «Известия».



По данным издания, в обновленных рекомендациях по декларированию доходов чиновников, которые подготовил Минтруд, виртуальные валюты упомянуты впервые. Однако тут же ведомство указывает, что об их наличии можно и не сообщать.



«В новых рекомендациях пункт о том, что можно не декларировать полученные в натуральной форме товары и услуги, дополнен словами о том, что «формой справки не предусмотрено указание... виртуальных валют», — пишет газета.

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