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Экс-тренер «Зенита» попал в аварию на ралли «Дакар-2018»

Португалец Андре Виллаш-Боаш снялся с соревнований по ралли «Дакар-2018» после аварии во время четвертого этапа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Record.



Автомобиль Виллаш-Боаша Toyota Overdrive застрял в песках 165-м километре дистанции. В результате аварии португалец получил травму спины, его экипаж был эвакуирован при помощи вертолета.



По итогам третьего этапа «Дакар-2018» бывший главный тренер петербургского «Зенита» располагался на 41-м месте в общем зачете.

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