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Минфин РФ потратил оставшийся в Резервном фонде 1 трлн рублей на покрытие дефицита бюджета

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. Министерство финансов РФ обнулило счета Резервного фонда, который с февраля перестанет существовать. Средства фонда в размере более 1 трлн руб. были использованы на покрытие дефицита бюджета, сообщает пресс-служба Минфина.



«В декабре 2017 года остатки средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России (7,62 млрд долл. США, 6,71 млрд евро и 1,1 млрд фунтов стерлингов) в полном объеме использованы на покрытие дефицита федерального бюджета. Данные средства в иностранной валюте реализованы за 1 трлн 420 млн руб., а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета», — указано в сообщении.



В результате на счетах Резервного фонда сформировались нулевые остатки. Согласно федеральному закону № 262-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части использования нефтегазовых доходов федерального бюджета», принятому в июле 2017 года, с 1 февраля 2018 года Резервный фонд прекратит свое существование.



Также Минфин сообщает, что Банк России в декабре 2017 года зачислил в федеральный бюджет РФ доходы от размещения средств Резервного фонда за 2017 год (652 млн руб.) и Фонда национального благосостояния (ФНБ) (645,71 млн руб.).



Напомним, Резервный фонд и Фонд национального благосостояния были сформированы в 2008 году путем разделения Стабилизационного фонда РФ, в который направлялись дополнительные нефтегазовые доходы. В 2018 году Резервный фонд будет объединен с ФНБ.

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