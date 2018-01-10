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В Свердловской области половина новогодних товаров не имеет подтверждения безопасности
10 январь 2018 (16:33)
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. С 30 декабря по 8 января инспекторы Роспотребнадзора проверили 163 свердловских предприятия, которые продавали товары новогодней тематики. В 51% случаев сотрудники надзорного органа обнаружили нарушения санитарного законодательства, рассказал в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.
По его словам, всего за новогодние праздники сотрудники ведомства проинспектировали свыше 6 тыс. ед. товаров, половина из них реализовывались с нарушениями.
«Здесь в основном речь идет о реализации продукции новогоднего ассортимента — карнавальные костюмы, различные подарочные наборы, елочные украшения — без необходимых сопроводительных документов, которые подтверждают безопасность товара. Мы также выборочно проводили лабораторный контроль, но превышений в данной части не зарегистрировано. То есть товары безопасны, но не имели всей необходимой сопроводительной документации», — прокомментировал Дмитрий Козловских.
Несмотря на то, что Роспотребнадзор в этом году увеличил число проверок в отношении продавцов новогодних товаров, доля нарушений осталась на уровне прошлого года, отметил представитель надзорного органа.
По результатам проверок в отношении должностных и юридических лиц возбуждено 39 административных дел, девять из них уже рассмотрено, и вынесены постановления на общую сумму штрафов в 100 тыс. руб.
По его словам, всего за новогодние праздники сотрудники ведомства проинспектировали свыше 6 тыс. ед. товаров, половина из них реализовывались с нарушениями.
«Здесь в основном речь идет о реализации продукции новогоднего ассортимента — карнавальные костюмы, различные подарочные наборы, елочные украшения — без необходимых сопроводительных документов, которые подтверждают безопасность товара. Мы также выборочно проводили лабораторный контроль, но превышений в данной части не зарегистрировано. То есть товары безопасны, но не имели всей необходимой сопроводительной документации», — прокомментировал Дмитрий Козловских.
Несмотря на то, что Роспотребнадзор в этом году увеличил число проверок в отношении продавцов новогодних товаров, доля нарушений осталась на уровне прошлого года, отметил представитель надзорного органа.
По результатам проверок в отношении должностных и юридических лиц возбуждено 39 административных дел, девять из них уже рассмотрено, и вынесены постановления на общую сумму штрафов в 100 тыс. руб.
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