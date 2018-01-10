Турбизнес: Новый год без ажиотажа

Свердловский турбизнес начал подводить итоги работы в новогодние праздники. По словам участников рынка, ажиотажного спроса, который наблюдался в этот период до начала экономического кризиса, по-прежнему нет. Объем турпотока остался на уровне прошлого года или чуть выше: в целях экономии граждане избегали покупать туры на «пиковые» даты, когда их стоимость вырастает в среднем в 1,5-2 раза. Многие вообще отказались от дальних поездок и провели праздники дома.Представители турбизнеса отмечают, что наибольшим спросом у уральцев в новогодние каникулы традиционно пользовались теплые морские направления. В то же время наблюдалось умеренное восстановление интереса к экскурсионной и горнолыжной Европе.«Лидером по объему турпотока стал Таиланд: это безвизовая страна, где в данный период наиболее благоприятная для «пляжного» отдыха погода. Далее следуют Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты, однако там температура воды и воздуха ниже. Хороший спрос нынче был на круизы. Из горнолыжных направлений лидировали Андорра и Верона: необходимость продать путевки при невысоком спросе там привела к формированию сравнительно доступных цен. Также можно отметить возрождающийся интерес к Европе: это отдых и лечение в Венгрии, Чехии, экскурсионные программы в Париже, Лондоне, Риме. Хитом сезона стал Амстердам, представивший большое разнообразие видов отдыха», — рассказала директор компании «Инна-тур» Инна Аверьянова.«Неплохой спрос показали Мальдивы: это недешевое направление, тем не менее люди туда поехали в новогодние даты. Также был интерес к Шри-Ланке, Индии — в первую очередь свердловчан привлекли морские направления», — добавила директор турфирмы «Либерти» Ольга Свечкова.При этом, по словам экспертов, новогодние праздники в целом прошли без серьезных ЧП, касающихся массовых задержек рейсов и незаселений в отели. Баланс спроса и предложения был достигнут практически на всех направлениях, опасения участников бизнеса вызывала только избыточная перевозка в ОАЭ.«По Арабским Эмиратам были волнения, часть рейсов закрывалась в последние даты. Соответственно, появлялись спецпредложения, но доля продаж по ним была не настолько велика, чтобы поставить под угрозу рентабельность работы туроператоров», — пояснил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.Также сложности возникли у горнолыжников, планировавших отдохнуть в Альпах. Неблагоприятные погодные условия привели к отмене нескольких заездов, в отдельных случаях туристы не смогли вовремя вернуться с отдыха.«Сам новогодний заезд состоялся, хотя катание оказалось менее комфортным, чем обычно, из-за ветра и снегопадов. В дальнейшем возникли проблемы на высокогорных лыжных курортах, связанные с опасностью схода лавин. Закрыты дороги, из-за чего наши клиенты не смогли вовремя попасть в Церматт и выехать из него. Но это горы, здесь риск непогоды существует всегда», — рассказала Ольга Свечкова.Что касается среднего чека, по словам Михаила Мальцева, с учетом цен по спецпредложениям в прошедшие праздники он составил около 65 тыс. руб. на человека при недельном отдыхе в двухместном номере. Однако многие свердловчане предпочли сэкономить и купить путевки на вторую половину января в 1,5-2 раза дешевле.Впрочем, эксперты считают, что в таком распределении турпотока есть свои положительные моменты.«Перенос туров с праздничных дат привел к тому, что показатели по количеству выезжающих туристов в новогодний период оказались не слишком высокими, по крайней мере, по сравнению с летом, когда рост спроса к прошлому году превысил 50%. В то же время отсутствие ажиотажа не позволило туроператорам слишком завышать цены. Кроме того, если обычно вторая половина января и начало февраля для турбизнеса традиционно являются периодом спада, то в этом году определенный спрос сохраняется за счет тех, кто сдвинул отдых с пиковых дат», — отметил Михаил Мальцев.Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что новогодние праздники прошли в условиях баланса спроса и предложения, что помогло избежать рисковых ситуаций на туристическом рынке. В то же время надежды операторов на заметное увеличение турпотока, возникшие после летнего всплеска интереса к поездкам за рубеж, не оправдались: доходы свердловчан по-прежнему заставляют их экономить на отдыхе.