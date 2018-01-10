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В рамках благотворительного проекта СКБ-банка удалось собрать 24 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. В рамках реализации проекта «Повседневная благотворительность», организованного СКБ-банком, удалось собрать около 24 млн руб. Помощь получили 26 детей. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.



Минувший год стал наиболее успешным за всё время действия программы — за 2017 год сборы составили 17 млн 147 тыс. 006 руб.



На протяжении многих лет СКБ-банк занимается благотворительностью, сотрудничая с фондами, которые реализуют социально значимые программы в области здравоохранения и образования, культуры и спорта, а также оказывают адресную помощь больным детям.



«Вместе с СКБ-банком совершать добрые дела легко: пользуясь услугами банка, вы участвуете в программе Благотворительного фонда «Синара». Открывая вклад «Обыкновенное чудо», расплачиваясь пластиковой «Картой Добра» или просто оставляя сдачу в кассе, клиенты банка помогают больным детям. Вместе мы оказываем помощь Центру детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы № 1 (Екатеринбург), а также Калужской ОКДБ, куда уже в январе 2018 года запланирована поставка медицинского оборудования», — говорится в сообщении.

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