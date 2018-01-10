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За 2017 год в Свердловской области появилось девять новых коллекторских агентств

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. За 2017 год девять свердловских предприятий включили в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



Еще одной компании отказали во включении в реестр коллекторских агентств.



В ходе проверок компаний по взыскиванию просроченной задолженности в прошлом году судебные приставы оформили 16 протоколов об административных нарушениях по статьям 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и 1 протокол по статье 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)».



В частности, двух сотрудников коллекторских агентств, включенных в реестр, оштрафовали на 5 тыс. руб. Одной компании вынесли предупреждение, другой — штраф на 20 тыс. руб., еще две оштрафовали по 50 тыс. руб.



На рассмотрении в судах находятся еще 9 заявлений о привлечении юридических лиц к административной ответственности.

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