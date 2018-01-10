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В Сысерти горит цех по производству эпоксидной смолы
10 январь 2018 (15:13)
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. В поселке Бобровском Сысертского городского округа Свердловской области горит цех по производству эпоксидной смолы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Сообщение о пожаре поступило сегодня в 13.29 по местному времени. Горючая загрузка цеха способствует быстрому распространению огня. Пожарные принимают меры к локализации пожара. В тушении огня задействованы 10 единиц пожарной и спецтехники, более 30 человек. Подвоз воды для целей пожаротушения осуществляется от пожарного гидранта, который находится на расстоянии 1 км от места пожара», — говорится в сообщении.
Из горящего цеха эвакуированы 50 человек. Информации о пострадавших пока не поступало. Угрозы жилым домам нет.
«Сообщение о пожаре поступило сегодня в 13.29 по местному времени. Горючая загрузка цеха способствует быстрому распространению огня. Пожарные принимают меры к локализации пожара. В тушении огня задействованы 10 единиц пожарной и спецтехники, более 30 человек. Подвоз воды для целей пожаротушения осуществляется от пожарного гидранта, который находится на расстоянии 1 км от места пожара», — говорится в сообщении.
Из горящего цеха эвакуированы 50 человек. Информации о пострадавших пока не поступало. Угрозы жилым домам нет.
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