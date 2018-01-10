Новости дня

В Сысерти горит цех по производству эпоксидной смолы

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. В поселке Бобровском Сысертского городского округа Свердловской области горит цех по производству эпоксидной смолы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«Сообщение о пожаре поступило сегодня в 13.29 по местному времени. Горючая загрузка цеха способствует быстрому распространению огня. Пожарные принимают меры к локализации пожара. В тушении огня задействованы 10 единиц пожарной и спецтехники, более 30 человек. Подвоз воды для целей пожаротушения осуществляется от пожарного гидранта, который находится на расстоянии 1 км от места пожара», — говорится в сообщении.



Из горящего цеха эвакуированы 50 человек. Информации о пострадавших пока не поступало. Угрозы жилым домам нет.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: