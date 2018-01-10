Новости дня

Официальный курс долл. США снизился на 18 коп., евро — на 33 коп.

УрБК, Москва, 10.01.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 января 2018 года. Курс долл. США снизился на 18 коп., до 56,87 руб., евро — на 33 коп., до 67,88 руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: