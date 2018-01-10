Новости дня
Объявлен конкурс на должность директора Шарташского лесопарка
10 январь 2018 (14:15)
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении открытого конкурса на должность директора Шарташского лесопарка в Екатеринбурге. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.
Потенциальных кандидатов будет оценивать экспертная комиссия, которую возглавил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов. В ее состав также вошли представители профильных министерств и департаментов, Законодательного собрания региона, научных, образовательных и общественных организаций.
Отметим, что на базе Шарташского лесопарка создается рекреационно-оздоровительный кластер. В парке будет создана инфраструктура для семейного отдыха, занятий физкультурой и спортом. В ближайшей перспективе в парке появятся благоустроенные велосипедные и пешеходные дорожки с освещением, видеонаблюдением, местами отдыха. Благоустройство Шарташского лесопарка планируется завершить в 2020 году.
Потенциальных кандидатов будет оценивать экспертная комиссия, которую возглавил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов. В ее состав также вошли представители профильных министерств и департаментов, Законодательного собрания региона, научных, образовательных и общественных организаций.
Отметим, что на базе Шарташского лесопарка создается рекреационно-оздоровительный кластер. В парке будет создана инфраструктура для семейного отдыха, занятий физкультурой и спортом. В ближайшей перспективе в парке появятся благоустроенные велосипедные и пешеходные дорожки с освещением, видеонаблюдением, местами отдыха. Благоустройство Шарташского лесопарка планируется завершить в 2020 году.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловские власти объявят конкурс на должность директора Шарташского лесопарка
- Территорию Калиновского лесопарка в Екатеринбурге сократили на 22 гектара
- Ущерб от захламления Шарташского лесопарка составил более 1 млрд рублей
- В результате незаконной организации свалки Шарташскому лесопарку был причинен ущерб в размере 86 млн. рублей
- Председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин поддержал концепцию развития Юго-Западного лесопарка Екатеринбурга