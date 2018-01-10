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Объявлен конкурс на должность директора Шарташского лесопарка

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении открытого конкурса на должность директора Шарташского лесопарка в Екатеринбурге. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.



Потенциальных кандидатов будет оценивать экспертная комиссия, которую возглавил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов. В ее состав также вошли представители профильных министерств и департаментов, Законодательного собрания региона, научных, образовательных и общественных организаций.



Отметим, что на базе Шарташского лесопарка создается рекреационно-оздоровительный кластер. В парке будет создана инфраструктура для семейного отдыха, занятий физкультурой и спортом. В ближайшей перспективе в парке появятся благоустроенные велосипедные и пешеходные дорожки с освещением, видеонаблюдением, местами отдыха. Благоустройство Шарташского лесопарка планируется завершить в 2020 году.

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