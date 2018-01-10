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США разработают новую ядерную боеголовку

США решили ослабить ограничения на применение ядерного оружия и разработать новую боеголовку. Такие меры Вашингтон планирует принять для сдерживания России от использования тактических снарядов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Guardian.



Как объяснил изданию бывший специальный помощник Барака Обамы по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия Джон Вулфстал, Пентагон опирается на новую ядерную доктрину, им же и подготовленную. Согласно документу, боеголовками оснастят модифицированные ракеты Trident D5, которые запускают с подводных лодок.



Доктрина расширяет возможности для использования США ядерного оружия. К примеру, это может быть ответом на неядерную атаку, которая привела к массовым жертвам или уничтожила важные объекты инфраструктуры. Ожидается, что документ будет опубликован в конце января.

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