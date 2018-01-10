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Основателя Amazon назвали самым богатым человеком в истории

Американский телеканал CNN назвал основателя Amazon Джеффа Безоса самым богатым человеком в истории. Согласно рейтингу миллиардеров, составленному агентством Bloomberg, его состояние на 9 января 2018 года оценивается в 105 млрд долл. США.



Рост состояния Безоса произошел за счет увеличения стоимости акций Amazon, которые в первые дни 2018 года прибавили 6,62% и стоили 1,3 тыс. долл. за единицу.



Как отмечает телеканал, Безос побил рекорд, установленный основателем Microsoft Биллом Гейтсом, капитал которого, по оценкам Bloomberg и Forbes, ненамного превышал 100 млрд долл. в 1999 году. Однако после этого он начал падать и, по последним данным, составляет 93,3 млрд долл.

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