Дайджест
Microsoft приостановила распространение обновления безопасности для Windows
10 январь 2018 (13:14)
Корпорация Microsoft приостановила распространение обновления безопасности для Windows, которое закрывает уязвимости Meltdown и Spectre. Патч стал причиной полного отключения компьютеров с процессорами AMD. Об этом сообщает The Verge, передает портал «Лента.ру».
«Microsoft получила жалобы от обладателей чипов AMD о том, что их компьютеры перестают загружаться после обновления безопасности операционной системы Windows», — сказал представитель компании.
Корпорация уже работает над решением проблемы. В ее появлении она обвиняет AMD. В случае если компьютер перестал запускаться после установки обновления, Microsoft предлагает посетить сайт поддержки.
«Microsoft получила жалобы от обладателей чипов AMD о том, что их компьютеры перестают загружаться после обновления безопасности операционной системы Windows», — сказал представитель компании.
Корпорация уже работает над решением проблемы. В ее появлении она обвиняет AMD. В случае если компьютер перестал запускаться после установки обновления, Microsoft предлагает посетить сайт поддержки.
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