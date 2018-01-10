Дайджест

В Сирии подбили танк армии президента Асада

10 январь 2018 (13:14)

Боевики террористической группировки «Ахрар аш-Шам» (запрещена в России) подбили сирийский танк у города Маан на севере провинции Хама в Сирии. Об этом сообщает канал Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности джихадистов, и публикует видео.

Сами исламисты, отмечается в канале, утверждают, что это танк Т-72, но тип машины точно не определен. Боевики произвели выстрел из противотанкового ракетного комплекса BGM-71 TOW.

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