Дайджест
Благотворительный фонд Максаковой прекратил свое существование
10 январь 2018 (13:14)
Благотворительный фонд оперной певицы и бывшего депутата Госдумы Марии Максаковой перестал существовать. Решение о его ликвидации вступило в силу. Об этом РИА Новости сообщил представитель Кировского районного суда Астрахани.
Стороны не стали обжаловать приговор, пояснил собеседник агентства.
Исковое заявление подал Минюст в начале ноября 2017 года. В конце того же месяца суд постановил закрыть фонд и исключить данные о нем из единого государственного реестра юридических лиц.
Стороны не стали обжаловать приговор, пояснил собеседник агентства.
Исковое заявление подал Минюст в начале ноября 2017 года. В конце того же месяца суд постановил закрыть фонд и исключить данные о нем из единого государственного реестра юридических лиц.
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