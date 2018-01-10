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Благотворительный фонд Максаковой прекратил свое существование

10 январь 2018 (13:14)

Благотворительный фонд оперной певицы и бывшего депутата Госдумы Марии Максаковой перестал существовать. Решение о его ликвидации вступило в силу. Об этом РИА Новости сообщил представитель Кировского районного суда Астрахани.

Стороны не стали обжаловать приговор, пояснил собеседник агентства.

Исковое заявление подал Минюст в начале ноября 2017 года. В конце того же месяца суд постановил закрыть фонд и исключить данные о нем из единого государственного реестра юридических лиц.

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