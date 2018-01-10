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Цены на новые легковые автомобили в РФ выросли в среднем на 3-5%

УрБК, Москва, 10.01.2018. Цены на новые легковые автомобили в РФ с начала 2018 года выросли практически у всех брендов в среднем на 3-5%. В концернах увеличение стоимости машин объясняют ростом акцизов, предполагаемой индексацией утильсбора и инфляцией, сообщает «Коммерсантъ».



Так, в Renault рассказали, что стоимость новых машин вырастет в среднем на 2%. В Mitsubishi повысили цены на Outlander на 1-2%. Цены на Kia увеличатся в среднем на 0,8% из-за «влияния инфляции и роста акцизов на мощные автомобили». В Ford Sollers подняли цены на модели Fiesta, EcoSport и Kuga на 1-2%. Datsun увеличит цены на 1,3-2%.



В Toyota сообщили, что повысили цены на 2% на RAV4 (за исключением комплектаций Standard и Standard Plus, цены на которые были снижены), Land Cruiser Prado, Corolla, Prius. Toyota Hilux подорожала на 1,3%. На ценообразование, пояснили в автоконцерне, влияют, в частности, индексация утильсбора, рост транспортного налога и появление автомобилей нового модельного года. В Nissan также не исключают «планового» повышения цен, подчеркивая, что это «должно быть несущественное увеличение».



Еще в декабре в BMW объявили о росте с 1 января 2018 года цен на 3% на весь модельный ряд, в Cadillac — на 6-8%. На «АвтоВАЗе» подтвердили планы роста цен на Lada на 2,5%. В других автоконцернах динамику цен не комментируют.



Однако в дилере «Автоспеццентр» рассказали, что примерно на 7% выросли цены на VW Passat Variant и Amarok. В «Автомире» уточнили, что предварительно цены на Volkswagen и Skoda вырастут на 2%. Дилер ожидает роста цен на Nissan на 1,5-2,5%, но говорит, что прайс-листов еще не было.



В «Тон-Авто» отметили, что все модели Renault подорожали до 4%. В «Авилоне» сообщили, что Mercedes повысил цены примерно на 5%, BMW — на 3%, Audi — на 2%, Maserati — на 4%, VW — на 2–3%. В Ford ожидают роста цен до 4%, у Hyundai пока только увеличились цены на Solaris и Creta — на 10 тыс. руб. (1-8%).



Дилеры уверены, что рост продолжится и в целом за год составит 13-17%, однако отраслевые эксперты более осторожны и говорят о верхней планке в 10%.

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