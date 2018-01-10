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Власти Екатеринбурга отказались исправлять замечания ФАС по транспортной реформе

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. Власти Екатеринбурга отказались исправлять замечания, которые выявило УФАС по Свердловской области по аукционам маршрутов. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель комитета по транспорту администрации города Игорь Федотов.



«Мы не можем выпускать на дороги что попало», — пояснил И. Федотов свою позицию.



Чиновник вместе с тем отказался отвечать на вопрос о том, как разногласия городских властей и ФАС скажутся на масштабном изменении схемы общественного транспорта в 2019 году.



В настоящее время на рассмотрении Арбитражного суда Свердловской области находится несколько исков администрации Екатеринбурга к областному УФАС. Из-за претензий антимонопольщиков городские власти не смогли отторговать изменение 12 автобусных маршрутов. Это необходимо для отмены четырех маршрутов в рамках первого этапа транспортной реформы. Муниципалитет планировал завершить все процедуры до конца текущего года.

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