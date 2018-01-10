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Россельхознадзор предупредил о недопустимости ввоза томатов из Белоруссии до апреля

УрБК, Москва, 10.01.2018. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) предупредила о недопустимости ввоза на территорию России томатов из Белоруссии в период с начала декабря по апрель.



Мера объясняется контролем над ввозом на территорию России сельхозпродукции из стран, в отношении которых введено продуктовое эмбарго.



«В связи с тем, что сезон поставок в Российскую Федерацию томатов, произведенных на территории Республики Беларусь, закончился в начале декабря 2017 года, а период плодоношения планируется в апреле 2018 года, считаем недопустимым ввоз указанной подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации в указанный период», — отмечают в надзорном органе.

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