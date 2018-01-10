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Правительство РФ расширило перечень товаров, подлежащих утилизации
10 январь 2018 (11:24)
УрБК, Москва, 10.01.2018. Правительство РФ приняло два распоряжения об утилизации отходов на 2018-2020 годы, которые уточняют перечень товаров, подлежащих переработке после потери потребительских свойств.
Согласно документам, опубликованным на сайте правительства РФ, норматив утилизации отходов в 2018 году для большинства групп товаров не превышает или равен нормативу прошлого года. Например, в 2018 году норматив утилизации гофрированных бумаги и картона, а также тары из этих материалов составляет 25%, а в 2020 году он составит 45%.
Кроме того, распоряжения расширяют наименования групп товаров и упаковки, подлежащих переработке.
«Цель принятых решений — снижение нагрузки на окружающую среду путем сокращения объемов захоронения отходов потребления на полигонах твердых бытовых отходов, вовлечение отходов товаров, подлежащих утилизации, в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья и энергии», — указано в пояснительной записке к документам.
Напомним, в случае, если производители или импортеры не будут самостоятельно утилизировать отходы, им придется уплатить экологический сбор.
Согласно документам, опубликованным на сайте правительства РФ, норматив утилизации отходов в 2018 году для большинства групп товаров не превышает или равен нормативу прошлого года. Например, в 2018 году норматив утилизации гофрированных бумаги и картона, а также тары из этих материалов составляет 25%, а в 2020 году он составит 45%.
Кроме того, распоряжения расширяют наименования групп товаров и упаковки, подлежащих переработке.
«Цель принятых решений — снижение нагрузки на окружающую среду путем сокращения объемов захоронения отходов потребления на полигонах твердых бытовых отходов, вовлечение отходов товаров, подлежащих утилизации, в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья и энергии», — указано в пояснительной записке к документам.
Напомним, в случае, если производители или импортеры не будут самостоятельно утилизировать отходы, им придется уплатить экологический сбор.
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