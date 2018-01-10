Новости дня

Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 131 день

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. Количество квартир в базе данных Уральской палаты недвижимости (УПН) за последние четыре недели сократилось на 7,4% (на 600 единиц). Об этом говорится в исследовании аналитического отдела УПН.



На данный момент в городе представлено на продажу 8,8 тыс. квартир и 1,7 тыс. комнат.



«Несмотря на то, что рынок в этот период был инертным, сокращение числа предложений привело к изменениям и ценовых показателей. Правда, корректировки незначительные и фиксируются только в отдельных сегментах рынка, в то время как в среднем по городу цена квадратного метра не изменилась. На 8 января 2018 года, по данным аналитического отдела УПН, она установилась на уровне 67 тыс. 301 руб. за кв. м.», — говорится в сообщении.



На территории Центра стоимость квадратного метра за четыре недели снизилась на 1,5% и составила 94 тыс. 721 руб. за кв. м. Однако в первом поясе динамика обратная — цена «квадрата» выросла в пределах 0,1%. Квартиры в этих районах предлагают в среднем по 72 тыс. 790 руб. за кв. м. На других территориях также наблюдается тенденция роста — корректировки цен положительные. Во втором поясе показатель увеличился на 0,3% (до отметки 60 тыс. 887 руб. за кв. м.), в третьем поясе — на 0,2% (до 55 тыс. 727 руб. за кв. м.), а в отдаленных районах четвертого пояса средняя цена предложения осталась без значительных изменений и составляет 47 тыс. 482 руб. за кв. м.



Средний срок экспозиции (время с момента выставления до снятия с продажи) для квартир составляет 131 день.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: