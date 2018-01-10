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Совет директоров «Уралмашзавода» досрочно снял с должности гендиректора предприятия

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. Совет директоров ПАО «Уралмашзавод» досрочно снял с должности генерального директора предприятия Андрея Кузнецова.



«Досрочно прекратить полномочия генерального директора общества Кузнецова Андрея Леонидовича с 29 декабря 2017 года. Назначить генеральным директором общества Смолина Сергея Юрьевича сроком на один год с 30 декабря 2017 года по 29 декабря 2018 года включительно», — говорится в решении совета директоров, текст которого опубликован на сервисе по раскрытию информации.



Отметим, что Андрей Кузнецов был назначен гендиректором предприятия в июле 2015 года. Ранее эту должность занимали Александр Шарапов (2013-2015 год) и Андрей Салтанов (2012-2013 год). По данным пресс-службы «Уралмашзавода», теперь Андрей Кузнецов будет курировать производство трех предприятий, входящих в УК «УЗТМ-КАРТЭКС».



Подконтрольный Газпромбанку «Уралмашзавод» производит оборудование для горнодобывающей и строительной отраслей, металлургических предприятий.

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