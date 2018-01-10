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Минфин на аукционах 10 января предложит ОФЗ на 40 млрд рублей

УрБК, Москва, 10.01.2018. Минфин РФ на первых в 2018 году аукционах, которые состоятся 10 января 2017 года, предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 40 млрд руб.



Согласно официальным данным ведомства, на первых торгах будут предложены ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 20 млрд руб., на вторых — ОФЗ серии 26212 с погашением в январе 2028 года на такую же сумму.



В I квартале 2018 года Минфин всего планирует разместить на аукционах ОФЗ на 450 млрд руб. Объем предложения бумаг со сроком обращения до 5 лет составит 135 млрд руб., а 5-10 лет — 225 млрд руб., от 10 лет — 90 млрд руб.

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